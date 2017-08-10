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AKP Sözcüsü Ünal: Partimiz yeniden yapılandırma sürecinde, erken seçim düşünmüyoruz

Ünal, bir televizyon kanalında erken seçim sorusunu yanıtladı

10 Ağustos 2017 14:07

AKP Sözcüsü Mahir Ünal katıldığı canlı yayında erken seçim sorusuna yanıt verdi. Ünal, "Partimiz yeniden yapılandırma sürecinde, erken seçim düşünmüyoruz" dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Ünal, "Herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Şu anda partimizin kongrelerine odaklandık. AK Parti'nin yeniden yapılandırma süreci gerçekleşiyor" ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP içinde metal yorgunluğu duyan partililerin kenara çekilmesi gerektiğini söyleyerek partideki yapılanma sürecinin sinyalini vermişti. 

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