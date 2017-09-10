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AKP Sözcüsü Ünal: Baskıyı siz yaptınız, alkol kullanmayanlar 'yobaz' ilan edildi

"Alkol kullanmıyor diye bir insanı yobaz ve gerici ilan edebilecek kadar yobaz bir akıl vardı bir zamanlar"

10 Eylül 2017 18:37

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaşam tarzına baskı yapıldığına ilişkin eleştirilere yanıt vererek, "Yaşam tarzlarının hepsi bizim güvencemiz altındadır. Baskıyı siz yaptınız. Alkol kullanmıyor diye bir insanı yobaz ve gerici ilan edebilecek kadar yobaz bir akıl vardı bir zamanlar" dedi.

Partisinin ilçe kongrelerine katılmak üzere Antalya'ya giden Ünal, Gündoğmuş 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AKP’nin milletin partisi olduğunu söyledi.

"Namaz kıldığı, başını örttüğü için yıllarca insanlar baskı altında kalmadı mı?"

Zaman zaman "yaşam tarzına müdahale edildiği" yönünde tartışmalar yaşandığını dile getiren Ünal, "Bizlerin nasıl sıkıntılar çekerek buralara geldiğini büyüklerimiz çok iyi bilir. Bu ülkede inancın, kültürün, değerlerin, insanların yaşam tarzlarının nasıl baskı alına alındığı bilinir. Diyorlar ki 'Siz yaşam tarzlarına baskı yapıyorsunuz.' Hayır. Yaşam tarzlarının hepsi bizim güvencemiz altındadır. Baskıyı siz yaptınız. Alkol kullanmıyor diye bir insanı yobaz ve gerici ilan edebilecek kadar yobaz bir akıl vardı bir zamanlar. Namaz kıldığı, başını örttüğü için yıllarca insanlar baskı altında kalmadı mı? İnancından dolayı bu ülkede insanlar baskı altında değil miydi? Kur'an öğretmek baskı altında değil miydi? Bu millet bu ülkedeki yasakları nasıl bertaraf etti. Nasıl yaptı? Sandıkla yaptı. Sokakları istila etmedi. 'Devlete karşıyım' demedi. Hesabını sandıkta gördü. Sandıkta göreve getirdiği adam gibi adamları astılar. Bu millet yine sabırla sandığa yöneldi."

Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan'a niçin saldırıyorlar? Bu milletin adamı olduğu için. Biz bu mücadelede yolumuzu ve istikametimizi unutmayacağız. Unutturmayacağız" ifadesini kullandı.

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