AKP Sözcüsü: Türkiye, Montrö’nün objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye, Montrö’nün objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır." açıklamasını yaptı.

Çelik düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin takdirine bırakılmış konular varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek, yoğunlaştıracak tutum içine girmeyecektir. AB’nin, Ukrayna konusunda yaptığı tanım Türkiye için geçerlidir. Türkiye 100 yıldır güçlü bir Avrupa devletidir." ifadesini kullandı.

Çelik şunları kaydetti:

"Türkiye Avrupa Birliği'ne yük olacak ülke değil, Türkiye Avrupa’nın gücünü gerçek yörüngesine oturtacak büyük bir güçtür"