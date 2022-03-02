T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP Sözcüsü: Türkiye, Montrö’nün objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır

"Türkiye'nin takdirine bırakılmış konular varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek, yoğunlaştıracak tutum içine girmeyecektir"

02 Mart 2022 13:53

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye, Montrö’nün objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır." açıklamasını yaptı.

Çelik düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin takdirine bırakılmış konular varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek, yoğunlaştıracak tutum içine girmeyecektir. AB’nin, Ukrayna konusunda yaptığı tanım Türkiye için geçerlidir. Türkiye 100 yıldır güçlü bir Avrupa devletidir." ifadesini kullandı.

Çelik şunları kaydetti: 

"Türkiye Avrupa Birliği'ne yük olacak ülke değil, Türkiye Avrupa’nın gücünü gerçek yörüngesine oturtacak büyük bir güçtür"

AKP SözcüsüÖmer ÇelikMontrö sözleşmesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24