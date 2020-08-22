AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar, milletimin sevinciyle sevinemeyenler var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasına ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu "nasip" olmasını diliyoruz" dedi.

Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabından gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Karadeniz'de doğalgaz bulunmasına sevinmeyenler olduğunu öne sürerek, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun" ifadelerini kullandı.

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Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti: "Milletimiz özlemlerine kavuşsun, ülkemiz dünya devi olma yolunda ilerlemeye devam etsin, her bir insanımız sevinsin, gayretimiz ve duamız bunun içindir.

Aziz milletimiz, hürriyetine, bağımsızlığına ve tüm varlıklarına bedelini sonuna kadar ödeyerek sahiptir. Zorluklara karşı yılmadan mücadele ederek dimdik ayaktadır. Herkesin sırt döndüğü mazlumlarla ekmeğini ve suyunu paylaşan bir yüreğe sahiptir."