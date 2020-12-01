AKP Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitterda yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, egemen güçler talebini karşılıyorsa o cumhurbaşkanı o ülke için artık bir milli güvenlik sorunudur" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu, yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek; "Erdoğan Türkiye için Milli Güvenlik Sorunu'dur" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur,” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir.

Sn Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir."

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