AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kadına şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin; "Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız." dedi.

AKP'li Ömer Çelik, AKP MYK sonrası yaptığı açıklamada"Avrupa'nın demokrasisinin korunması, Türkiye'nin milli çıkarları açısından gereklidir. Avrupa için tehdit kendi içerisindeki sağcıların daha da ilerlemesine sebep olacak politikalardan karşılanıyor." ifadelerini konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Rasim Öztekin'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarın rahmetlinin törenine Kültür Bakanımız, ben ve Numan Bey ile hep beraber katılacağız."

"Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın?"

"Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassasiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz."

"Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız."

"Dünyanın gıpta ile baktığı aşılama sürecini devam ettiriyoruz. Bütün dünyadaki kurumlar, Türkiye'nin bu organizasyonunu tebrik ediyorlar. Ama hala muhalefet 3 maske dağıtamadınız gibi eleştiriler söylüyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Normalleşme ile birlikte temizlik, mesafe maskeyi unutmayalım."