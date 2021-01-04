AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in kardeşi ve babasının yaşadığı siteye koruma tahsis edildiği iddiası Meclis'e taşındı

CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır; AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in kardeşinin ve babasının yaşadığı siteye koruma tahsis edildiği iddiasını Meclis'e taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemi ile Meclis'e soru önergesi verdi.

Önergede Başarır “Ülkemizde şiddete maruz kalmış ve can güvenliği tehdit altında olan kadınların koruma talepleri reddedilirken; muhalefet partilerindeki siyasetçilerin koruma talepleri karşılanmazken ve mevcut korumaları el çektirilirken; Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik’in kardeşinin ve babasının yaşadığı sitede korumaların tahsis edildiği, hatta evlerinin 24 saat boyunca güvenlik güçleri tarafından korunduğu kamuoyunda konuşulmaktadır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Şiddete maruz kalmış ve can güvenliği tehdit edilen kadınlarımızın koruma talepleri reddedilirken, muhalefet partilerindeki siyasetçilerin koruma talepleri karşılanmayıp mevcut korumaları el çektirilirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in kardeşinin ve babasının evinin 24 saat boyunca güvenlik güçleri tarafından korunmasının gerekçeleri nelerdir?

2- Sayın Ömer Çelik’in kardeşi ya da babası, ilgili bakanlıktan koruma talebinde bulunmuş mudur? Bulunmuşsa hangi tarihte bulunmuştur? Bulunmamışsa neden koruma altına alınması ihtiyacı doğmuştur?

3- Söz konusu sitedeki evlerin 24 saat güvenlik güçleri tarafından korunması, evlerin sadece AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in kardeşi ve babasına ait olmasından mı kaynaklanmaktadır?

4- 2002 yılından bu zamana kadar, seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden, bakanlık yapmış kişilerden, üst düzey AKP’li yöneticilerden ve bu kişilerin birinci ve ikinci yakın akrabalarından kaç kişiye koruma aracı ve koruma personeli tahsis edilmiştir?

5- Son 5 yılda Bakanlığınızdan kaç kişi koruma talebinde bulunmuştur ve kaç kişinin koruma talebi yerine getirilmiştir?

6- Son 5 yılda, şiddete maruz kalan ve can güvenliği tehdit edilen kaç kadın koruma talebinde bulunmuştur? Bu taleplerin kaçı karşılanmıştır?