AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili en utanç verici sözler CHP’den geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi" dedi. Çelik devamında da, "Osmanlı ve Türkiye'yi kavga ettirmeye çalışanın millet egemenlik hakları ile sorunu vardır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri eleştirilmişti Danıştay'ın kararıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili tartışmalar sürüyor. İmzaladığı bir kararnameyle Ayasofya’yı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devreden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı değerlendirme konuşmasında, 1934 yılına ait Mustafa Kemal Atatürk imzalı karar için "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözlerine İyi Parti lideri Meral Akşener'den tepki gelmiş, "Haddini bil Sayın Erdoğan. Ayasofya’nın fatihi Fatih, Cumhuriyet'in fatihi Atatürk'tür" demişti. CHP Sözcüsü Öztrak ne demişti? CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını yorumlarken, "Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı" eleştirisinde bulunmuştu.

Ömer Çelik'ten açıklama geldi

Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Suriye'den göç ederek Türkiye'ye yerleşen mülteciler hakkında gerçekleştirdiği konuşması sırasında "Unutmamaları gerekir ki eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mülteci kardeşlerimizi ölümden kurtarmak için topraklarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı, bütün aşırı sağcılar iktidara gelirdi. Türkiye yönettiği göç politikasıyla esasında Avrupa demokrasilerini korumuştur. " ifadelerini kullandı.

Çelik konuşmasının devamında "Türkiye bu yapılanları yapmamış olsaydı bugün ortada ne Avrupa demokrasisi kalırdı ne Avrupa medeniyeti kalırdı, bütün bir Avrupa faşistlerin elinde kalırdı" dedi.

CHP'li Öztrak'a yanıt: Bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı" sözlerini anımsatan Çelik, "Ayasofya Camisi kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı" ifadesini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. 'Ayasofya açılmasın' diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle 'yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukukunu yıktınız' diyor. Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nereden geleceğini daha erken görelim."

"Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir"

Çelik, bu hastalıklı zihniyetin Ayasofya Camisi'nin açılmasını Hristiyan vatandaşlara karşı bir tutum gibi sunduğunu, bunun ahlak dışı bir provokasyon olduğunu kaydetti. 500 yıldır cami olan Ayasofya'nın asli işlevine dönmesinin hiçbir vatandaşa ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum olmadığına vurgu yapan Çelik, Allah'ın adının anıldığı bu muhteşem mekanın tüm din mensuplarının ziyaretine açık olduğunun altını çizdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camisi, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır. Milletimizin sevinciyle sevinmek nasip meselesidir, demokratik seviye meselesidir. Milletimizin sevincinden ve demokratik olgunluktan nasibi olmayanların misyonu geçmişimizle geleceğimizi kavga ettirmek üzerine kuruludur.

Ayasofya geçmişten geleceğe bir semboldür. Milletimizin egemenlik haklarının neticesi olarak yeniden Ayasofya Camisi olmuştur. Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır."