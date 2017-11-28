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AKP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler suç unsuruysa savcılığa teslim etsin

"ABD'de Türkiye'ye karşı yapılan çalışmaların, Türkiye ayağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si oluşturuyor"

28 Kasım 2017 20:59

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün açıkladığı belgelerle yalan söylediğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatının Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu yapmaya çağırdığını hatırlatan Ünal, “Eğer, bunlar suç unsuru taşıyan bir belgeyse savcılığa teslim etmesi gerekiyor" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nu yalan söylemekle suçlayan Ünal, “İftira ve yalanda sınır tanımayan bir muhalefetle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu yapmaya çağırdığını hatırlatan Ünal, “Eğer, bunlar suç unsuru taşıyan bir belgeyse savcılığa teslim etmesi gerekiyor. Siyaset yalan ve iftira ile yapılmaz. Daha da acısı ABD’de yürütülen, Türkiye’ye karşı yapılan çalışmaların, Türkiye ayağını Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si oluşturuyor. Bir kez daha kendi yalanın da boğulacaktır” diye konuştu.

"Biz bu tiyatroyu tanımıyoruz"

ABD’de tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf’ın, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya karşı tanıklık yapacağı haberleri sorulan Ünal, “Uluslararası hukukta karşılığı olmayan, FETÖ’nün ABD’de dizelere kadar sızdığının biliyoruz, bunu tiyatroya çevirdiler. Biz bu tiyatroyu tanımıyoruz” cevabını verdi.

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