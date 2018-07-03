AKP Sözcüsü: Gündemimizde erken yerel seçim yok

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran'daki çifte seçimlerin ardından tartışılmaya başlanan erken yerel seçim hakkında açıklama yaptı. Ünal "Gündemimizde erken yerel seçim yok" dedi.

Gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü, hayvan hakları ve cinsel istismar düzenlemesi için Meclis'in çalışacağını bildirdi.

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın basına dönük tehditleri kabul edilemez diyen AKP Sözcüsü, "Açıklamaların Çakıcı'ya ait olup olmadığı araştırılmalı" ifadesini kullandı.

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili de açıklama yapan Ünal, "Bizim de AK Parti olarak bu konuda hassasiyetimiz biliniyor" diye konuştu.

Ünal, yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Henüz bir seçim bitmiş ve sonucunda seçmen Türkiye'de oluşturulmak istenen belirsizlik ve endişe gibi konularda son derece açık bir tavır ortaya koymuş. Türkiye'yi seçim atmostefinden çıkarmışken yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır.

Birinci öncelik yeni sistemin cumhurbaşkanımızın yemin etmesiyle devreye girmesidir. Yeniden bir erken seçim tartışmalarının olduğu atmostefere sokmak istiyor birileri. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları da erken seçime destek gibi sunuluyor. Gündemimizde erken seçim bulunmamakta. Türkiye önüne bakıyor.

Kayıp çocuklarla ilgili de açıklama yapan Ünal, şunları söyledi:

"Bu büyük sorunu çözmek için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu küresel bir sorun. Kayıpların en çok yaşandığı alan çocuklarımız. Çocuklara dönük istismarla ilgili önümüzdeki dönemde TBMM'ye sorumluluk düşüyor. Toplumda ailede eğitim kurumlarında alınması gereken yeni önlemler ve yapılması gereken düzenlemeler var. Bunlar bizim önceliğimiz olacak. Bunun sadece ceza ile değil özellikle toplumun eğitimiyle ve değerler sistemiyle çok yakından ilgisi var."