AKP Sözcüsü Çelik: Tüm süreç şeffaflıkla, hesap verilebilirlikle sürdürülüyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor. Tüm süreç şeffaflıkla, hesap verilebilirlikle sürdürülüyor. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, Koronavirüs'e karşı tedbirlerin hayatı felç etmeyecek şekilde alındığını belirterek, "Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor. Yıkım siyasetinin zamanı değil. Önemli olan vatandaşımızın hayatının korunmasıdır. Tüm süreç şeffaflıkla, hesap verilebilirlikle sürdürülüyor. Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz' kampanyasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Çelik, "Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez" dedi.

İtalya ve İspanya'ya yardımlara ilişkin de konuşan Çelik, "Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz. 'Üzerinde niye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazıyor?' gibi bir yaklaşım içine giriyorlar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı, Türk milletini ve devletini temsil eder. Onun üzerine yazıldığı zaman Türk milleti ve devleti adına ihtiyacı olan bir ülkeye, her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yardımı olarak kayda geçecektir" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik, "Hayat karşısında insanlara güç ve kuvvet veren bir yaklaşım içinde olunması gerekiyor. Tedbir almayı travmatik bir duruma çevirmemek gerekir" dedi.