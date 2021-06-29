AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Elmalı davası' açıklaması: Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Elmalı'da 7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin, mahkemede, cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı ve anne ile üvey babanın tutuksuz yargılandığı davayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz" dedi.

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AKP Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Elmalı'da 2 çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davayı yakından takip ettiklerini vurguladı. AKP'li Çelik, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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