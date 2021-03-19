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Politika

AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye "diktatör" tepkisi: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz

19 Mart 2021 11:26

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik "Diktatör bozuntusu ve küçük ortağı" ifadelerine tepki gösterirken, "Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz..." dedi. 

AKP Sözcüsü Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özel'in, Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. 

AKP'li Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...

Rahmetli Menderes’ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.
 
Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hâlâ bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.
 
Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız 'diktatör' ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.
 
Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir."

Özel: Erdoğan ne derse papağan gibi birkaç gün sonra Bahçeli tekrarlıyor

CHP'li Özel, dünkü açıklamasında "Bugün Devlet Bahçeli çıkmış konuşuyor. Bütün muhalefete hakaret ediyor. Bize de 'beşinci kol' demiş. Bahçeli ve Erdoğan iki ayrı kişiler, ama tek prompterleri var. Prompterlerin kablosu saraya bağlı. Erdoğan ne derse papağan gibi birkaç gün sonra Bahçeli tekrarlıyor" demişti.

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