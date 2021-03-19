AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye "diktatör" tepkisi: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik "Diktatör bozuntusu ve küçük ortağı" ifadelerine tepki gösterirken, "Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz..." dedi.
AKP Sözcüsü Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özel'in, Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.
AKP'li Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...
Özel: Erdoğan ne derse papağan gibi birkaç gün sonra Bahçeli tekrarlıyor