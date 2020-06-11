AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Kaboğlu'na: Tahammül edilmez bir noktaya geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık insanlığın ortak malı" sözlerine tepki gösterirken, "CHP derhal gereğini yapmalıdır" dedi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Kaboğlu'nun "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık insanlığın ortak malı" ifadesine tepki geldi. Çelik, Kaboğlu'na yönelik "Bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi" dedi.

TIKLAYIN - CHP'li Kaboğlu, "Topkapı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı" sözlerine açıklık getirdi

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış... Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir...

"Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi.

Açık ve net söylüyoruz. Bu şekilde düşünenler Libya meselesinden Doğu Akdeniz’e ve Suriye meselesine kadar sadece başka devletlerin tezlerini dillendiriyor. Hükümet eleştirisi değil bu. Muhalefet etmek değil. Sistematik olarak başka devletlerin tezini savunuyorlar.

Toksik bir siyaset bunların yaptıkları. Muhalefet etmek değil, siyaseti zehirlemek için konuşuyorlar. Türkiye tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlementosunda yapıyorlar.

"Şiddetle kınıyoruz bu siyaseti. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz."