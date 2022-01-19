AKP Sözcüsü Çelik, Hrant Dink'i andı: "Bu ülkede kardeşliği savundu, bu ülkeye dışarıdan husumet sokmaya çalışanlara direndi"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de katledilen gazeteci Hrant Dink'i andı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede kardeşliği savundu, bu ülkeye dışarıdan husumet sokmaya çalışanlara direndi Hrant. Hrant Dink'i canice bir saldırı sonucunda kaybedişimizin bu yıl dönümünde de saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

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