AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın gençlere en büyük hediyesi yeni anayasa olacaktır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siz gençlere en büyük hediyesi yeni anayasa olacaktır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu, gençler tarafından yönetilen, önü açık, hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek bir Türkiye'nin nüfus cüzdanı olacaktır" dedi.

AKP Adana İl Gençlik Kolları 6'ncı Olağan Kongresi Serinevler Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz Çukurova’nın bereketinin çocuklarıyız. Biz toprak nedir, hava nedir biliriz. Bunları bildiğimiz için vefa, sadakat nedir onları da biliriz. Siz Adana’nın gençliğisiniz, Çukurova’nın evlatlarısınız. Bu ülkeye Suriye’deki terör örgütleri komşu yapılmaya çalışıldığında Cumhurbaşkanımız, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedi. Cumhurbaşkanım, Adanalı gençler de bir gece ansızın gelebilir. Cumhurbaşkanımız Suriye sınırında kurulmak istenen terör devletini darmadağın ederken Adana gençliği Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Onlar kardeşlerimizin kanına ekmek doğramak isterken Cumhurbaşkanımız buradan verdiği destekle Azeri Türklerine destek verirken Adana gençliği bir an bile tereddüt etmeden onun yanında durdu” dedi.

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"Yeni anayasa Türkiye'nin nüfus cüzdanı olacak"

Türkiye'ye yeni anayasa yapılmasının gelecek nesillere bir borç olduğuna vurgu yapan Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımız gençlerin önünü açan, sizi sadece partilerde direklere bayrak asan gençler olmaktan çıkarıp, siyasetin öznesi haline getiren, il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanı, milletvekili yapan büyük bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Cumhurbaşkanımız bütün bunlar yapılırken size spor tesisleri, sanat alanları hediye etti. Bizim gelecek nesillere olan borcumuz Türkiye’ye yeni anayasa yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu, gençler tarafından yönetilen, önü açık, hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek bir Türkiye’nin nüfus cüzdanı olacaktır. Biz mücadelemize yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, ‘Erdoğan’a karşıyız, Suriye’den, Libya’dan, Kıbrıs’tan askerin çıkmasını istiyoruz. Karabağ’da verdiği desteği kessin’ diyorlar. Biz ama Cumhurbaşkanımızın yanınızdayız çünkü onlar çıksın dedikçe Cumhurbaşkanımız ‘çıkmayacak’ diyor. AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın arkasındadır” diye konuştu.