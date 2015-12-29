AKP Sözcüsü: Batı'da teröre destek veren partilerin kapatılmasına yönelik uygulamalar var ama...

Başbakan Yardımcısı ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da toplanan Demokratik Toplum Kongresi'nden 'öz yönetim' kararı çıkmasını eleştirerek, "Özyönetim ilan ettim, demek siyasi suikast girişimidir" dedi. HDP'nin kapatılmasına yönelik tartışmalarla ilgili, "İspanya örneğinde de vardır. Terör destek veren partilerin kapatılmasın ilişkin düzenlemeler gelişmiş demokrasilerde de vardır. Çok geniş sınırlar vardır ancak terör konusunda düzenlemeler vardır. Ancak biz parti kapatmanın bir çözüm olmadığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Partisinin MYK toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Vatandaşımız TBMM'ye verdiği kompozisyonla yeni anayasa yapma şerefini tevdi etmektedir. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır.



Önemli olan halkın özne olduğu bir devlet yazılımını oluşturmaktır. Halkın iradesine bir takım atanmış kurumların ortak olduğu düzenlemelerin ortadan kalkması gerekir.



"Yarın başlayacak temaslar tarihi bir misyon üstlenecektir. Türkiye'nin yeni anayasaya kayıtsız şartsız ihtiyacı vardır."

Başbakanımızın randevu isteği bir süreçte bu talebin arkasından yaptıkları Rusya ziyareti ve sonrasında yaptıkları açıklamalar yadırganacak bir tutumdur. HDP'den gelen açıklamalar sınırları zorladı.

Açıklamalar sonrası özür dilemeleri gerekirken halen o açıklamaların arkasında duruyorlar. Bu yaşananlar bu randevunun iptalinin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Meşru zeminden çıkanlar muhatap alınmazlar. Hendek siyasetini savunmak meşru bir siyaset değildir.

"Batı'da teröre destek veren partilerin kapatılmasına yönelik uygulamalar var ama..."

Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Çünkü siyasal partileri halk kurar. Kişilerle ilgili de şunu söylüyoruz. Hiç kimse terörü övemez kimse terör faaliyetlerine destek veremez. Kişilerin kendi sorumluluklarını almaları gerektiğini ancak siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduğumuzu belirtiyoruz.

İspanya örneğinde de vardır. Terör destek veren partilerin kapatılmasın ilişkin düzenlemeler gelişmiş demokrasilerde de vardır. Çok geniş sınırlar vardır ancak terör konusunda düzenlemeler vardır. Ancak biz pati kapatmanın bir çözüm olmadığını düşünüyoruz.