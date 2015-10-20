AKP Sözcüsü: Bahçeli siyasi falcılıkla uğraşıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AKP'yle ilgili açıklamalarını eleştiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bahçeli'nin sürekli AK Parti'nin geleceğini konuşması ama ülkücülerin geleceği hakkında söyleyecek sözünün olmaması dikkati çekiyor. Siyaseti 'ülkücüleri iktidardan uzak tutma' temelinde yapan bir Bahçeli var meydanlarda" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Bahçeli, sürekli Ak Parti'nin geleceği üzerine spekülatif yorumlar yapıyor. Siyaset üretimiyle değil siyasi falcılıkla uğraşıyor. Halbuki, Bahçeli'nin milliyetçilerin-ülkücülerin gelecek beklentileri ile ilgili siyaset üretmesi lazım. Bu konuda 'sıfır noktasında siyaset'in ötesine geçemiyor. 7 Haziran sonrası ülkücüleri-milliyetçileri iktidardan uzak tutan siyaset bizzat Bahçeli tarafından üretildi ve uygulandı. MHP tabanının en hassas olduğu 'terörle mücadele' konusunda geride duran ve mücadeleye destek vermeyen yine bizzat Bahçeli oldu. Bahçeli'nin sürekli AK Parti'nin geleceğini konuşması ama ülkücülerin geleceği hakkında söyleyecek sözünün olmaması dikkati çekiyor. Siyaseti 'ülkücüleri iktidardan uzak tutma' temelinde yapan bir Bahçeli var meydanlarda.