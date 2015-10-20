T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP Sözcüsü: Bahçeli siyasi falcılıkla uğraşıyor

"Sürekli Ak Parti'nin geleceğini konuşuyor ama ülkücülerin geleceği hakkında söyleyecek sözü yok"

20 Ekim 2015 21:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AKP'yle ilgili açıklamalarını eleştiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bahçeli'nin sürekli AK Parti'nin geleceğini konuşması ama ülkücülerin geleceği hakkında söyleyecek sözünün olmaması dikkati çekiyor. Siyaseti 'ülkücüleri iktidardan uzak tutma' temelinde yapan bir Bahçeli var meydanlarda" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Bahçeli, sürekli Ak Parti'nin geleceği üzerine spekülatif yorumlar yapıyor. Siyaset üretimiyle değil siyasi falcılıkla uğraşıyor. Halbuki, Bahçeli'nin milliyetçilerin-ülkücülerin gelecek beklentileri ile ilgili siyaset üretmesi lazım. Bu konuda 'sıfır noktasında siyaset'in ötesine geçemiyor. 7 Haziran sonrası ülkücüleri-milliyetçileri iktidardan uzak tutan siyaset bizzat Bahçeli tarafından üretildi ve uygulandı. MHP tabanının en hassas olduğu 'terörle mücadele' konusunda geride duran ve mücadeleye destek vermeyen yine bizzat Bahçeli oldu. Bahçeli'nin sürekli AK Parti'nin geleceğini konuşması ama ülkücülerin geleceği hakkında söyleyecek sözünün olmaması dikkati çekiyor. Siyaseti 'ülkücüleri iktidardan uzak tutma' temelinde yapan bir Bahçeli var meydanlarda.

ETİKETLER

ömer çelikakp sözcüsümhp genel başkanıdevlet bahçeliülkücüler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24