AKP Sözcüsü Atalay: Koalisyonu kimle yapacağımıza karar vermedik, karar Başbakan'ın, istişare yapıyor

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, partisinin MKYK toplantısının ardından "Koalisyonun kiminle yapılacağı konusunda kararımız yok, karar Başbakan’ın, o da istişareler yapıyor" dedi.

AKP vMerkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan AKP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 6,5 saat sürdü.

AKP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay toplantı sonrası açıklama yaptı. Atalay, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği her şeyden değerli. AK Parti'nin denklem dışında olduğu bir Türkiye siyaseti düşünülemez" dedi ve ekledi: "Türkiye siyasetinin geleceği en çok AK Parti'nin değerlendirmelerine bağlı. Biz de o sorumluluk içindeyiz. Ülkemizin, milletimizin geleceğiyle ilgili her fedakarlığı yaparız. Bütün bu değerlendirmelerden sonra belli kararlar da alınacaktır.”

Atalay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan-Baykal görüşmesi

Sayın Baykal görüşmesini kendisi açıkladı zaten. Bilgi sahibi değiliz. Sayın Baykal’ın en yaşlı üye sıfatıyla ilk oturumu yöneteceğini biliyoruz.

Ama başka bir konu varsa kendilerinin açıklaması uygun olur.

Koalisyon tartışmaları

MKYK bugün Başbakanımıza bu konuda yetki vermiştir.

Kiminle koalisyon görüşmesi yapılacağına dair bir karar yok. Başbakanımıza bir yetki verdik.

Başbakanımız da bir istişare yapıyor.

Detay verebileceğim şeyleri verdim. Karar haline gelmiş bir konu yok.

Baykal’ın “Cumhurbaşkanı koalisyona olumlu bakıyor” açıklaması

Değerlendiremiyorum şu anda. Tarafların açıklamaları biraz daha netleşirse değerlendirebiliriz.

Diğer partilerle temas var mı?

Bizim şu anda bir temasımız ve kararımız yok. Kendi istişarelerimizi yapıyoruz. Sorumlu ve dikkatli bir şekilde ülkenin geleceğini öne alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çözüm süreci ve 'paralel yapı'

Ben bugün bir şey söylemeyeyim. Bunların hepsi konuşulacak. Önümüzdeki zamanlarda konular geliştikçe paylaşırız.

Seçim sonrası kamuoyu araştırması

Seçim sonuçlarına ilişkin analizler ve kamuoyu yoklamaları yapılıyor. AK Parti olarak çok sorumlu bir politika yürütüyoruz.

3 ilde değişiklik oldu

Yurtdışı oylarının katılımı ile 3 ilde değişiklik oldu.

'Eşim kalp rahatsızlığı geçirdi'

Eşim pazartesi sabah ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Kısa sürede, iyi bir müdahale oldu. Şu an daha iyi ama yoğun bakımda. Yarın akşam filan çıkar gibi. Arayan soran herkese ve sizlere de teşekkür ediyorum. Gazi Üniversitesi hastanesi personeli özellikle kardiyoloji bölümünde çalışanlara teşekkür ediyorum.