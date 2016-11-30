AKP Sözcüsü Aktay: Cumhurbaşkanımızın partiyle ilişkisi resmen olmasa da fiilen var

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, AKP'nin tüm kadrolarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu belirterek " Cumhurbaşkanımızın partiyle ilişkisi resmen olmasa da fiilen var" dedi.

"Bu konuda bir partinin, bir cumhurbaşkanının daha doğrusu, yıllarca partisine genel başkanlık yapıp partisinin felsefesine olan bütün bağlılığını bir gece de cumhurbaşkanı seçildiğinde tamamen bırakması zaten fiilen düşünülemez." diyen Aktay "Bu konunun zaten çok fazla gerçeklerle bağdaşmıyor olduğunu, geçmiş cumhurbaşkanı örneklerinde de bu durumun çok farklı olmadığını aslında hatırlatarak devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Ankara'daki AKP Genel Merkezi'nde konuşan Aktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın partiyle ilişkisi resmen olmasa da fiilen var. Bu konuda bir partinin, bir cumhurbaşkanının daha doğrusu, yıllarca partisine genel başkanlık yapıp partisinin felsefesine olan bütün bağlılığını bir gece de cumhurbaşkanı seçildiğinde tamamen bırakması zaten fiilen düşünülemez. Bu konunun zaten çok fazla gerçeklerle bağdaşmıyor olduğunu, geçmiş cumhurbaşkanı örneklerinde de bu durumun çok farklı olmadığını aslında hatırlatarak devam etmek istiyorum.

Geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanlarının tarafsızlığı da zaten tamamen göstermelik bir tarafsızlıktı. Hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir zaman tarafsız davranmamıştır. Hiçbir zaman kendi partisine karşı veya kendi geldiği siyasi geleneğe, siyasi kesimlere karşı hiçbir tarafsızlık durumu ortaya koyamamıştır."