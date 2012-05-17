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Politika

AKP Şırnak İl Başkanı öldürüldü!

AKP'li Başkan Kılınç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

17 Mayıs 2012 10:53

 

Şırnak AKP İl Başkan yardımcısı Ali Kılınç, silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kılınç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı
 
AKP Şırnak Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 48 yaşındaki Ali Kılınç, dün akşam İsmetpaşa mahallesinde bulunan evinin önünde pusu kuran kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
 

Müteahhitlik yapıyordu

 
Müteahhitlik yapan kılınç, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılınç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri olaydan sonra kaçan kişi veya kişilerin yakalanabilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.

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