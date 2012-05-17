AKP Şırnak İl Başkanı öldürüldü!

Şırnak AKP İl Başkan yardımcısı Ali Kılınç, silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kılınç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı

AKP Şırnak Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 48 yaşındaki Ali Kılınç, dün akşam İsmetpaşa mahallesinde bulunan evinin önünde pusu kuran kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Müteahhitlik yapıyordu

Müteahhitlik yapan kılınç, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılınç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri olaydan sonra kaçan kişi veya kişilerin yakalanabilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.