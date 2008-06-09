AKP senatoya soğuk

AKP yönetimi, TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın “senato” önerisine sıcak bakmıyor. Milliyet’in sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün, Toptan’ın senato önerisi için, “Türkiye’de denenmiş, tecrübe edilmiş bir sistem. Olumlu bir imajı yok. Ne anlamda önerildi, somut şekilde ortaya konulması gerekir. Senatonun işlevi tam olarak ne olacak, Anayasa Mahkemesi’nin hangi noktada yükünü alacak, hangi yasalar senatodan geçerse mahkemeye gitmeyecek? İçeride, dışarıda nasıl uygulanıyor? Tüm bunlara bakılması gerekiyor” dedi.

Ergün, “kapatma davası öncesinde bir anayasa değişikliğinin partiye zarar vereceği” görüşü için de şöyle konuştu: “Kapatma davasından bağımsız olarak ortaya çıkan şeyler bunlar. Anayasa Mahkemesi’nin son kararı TBMM’nin yasama yetkisini daraltmış oldu. Bu TBMM’nin kabul edebileceği bir şey değil. Yoksa bir partinin odak olup olmadığına karar verme yetkisi Anayasa Mahkemesi’nin.”

Ergün, “Kapatır kapatmaz, doğrudur yanlıştır, o ayrı bir tartışma konusu” dedi. Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mahkemeye itimat sarsıldı. 367 kararında olduğu gibi bu kararın da düzeltilmesi gerekir. Bu tüm TBMM’nin sorunudur. TBMM toplu olarak bu kararı kabullenirse o ayrı. Ancak, yasama yetkisini Anayasa Mahkemesi ile ortak kullanmak isteyeceğini düşünmüyorum.”

‘Vesayet kalkmalı’

Grup Başkanvekili Sadullah Ergin de, kararla birlikte Meclis’e vasi tayin edildiğini söyledi. Ergin şöyle konuştu: “Meclis bir vesayet gölgesi altında bırakıldı. Parlamento bunu hazmedecek mi yoksa yasama yetkisi üzerinde böyle bir vesayet kurulamayacağından hareketle buna karşı tedbir alınacak mı? Siyaset kurumu yetkilerine sahip çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu tam bir sorumsuz olan, halk denetiminde olmayan, kimseye hesap vermeyen bir kurumun parlamento üzerinde vesayet kurması anlamına geliyor.”

ANKA’nın haberine göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ardından basın toplantısı yapmaya karar veren Toptan’ın, anayasa değişikliğinde uzlaşma çağrısı yerine senato önerisinde bulunması yönetimde rahatsızlık yarattı.

Grup Başkanvekili Nihat Ergün’ün bu rahatsızlığı Toptan’a ilettiği, bazı yöneticilerin de Erdoğan’ı dün evinde ziyaret ettiği öğrenildi.