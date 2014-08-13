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AKP seçmeniyle yapılan ankette başbakanlık için hangi isim öne çıktı?

Köşk seçimleri için anket yapan 12 şirketten en yakın tahminlerden birini veren araştırma şirketi ANDY-AR, yeni başbakanın kim olacağına yönelik seçimden önce anket yapmış

13 Ağustos 2014 15:17

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yakın sonuçları veren şirketlerden biri olan ANDY-AR'ın sahibi Faruk Acar, AKP'li seçmene sordukları "Erdoğan'dan sonra Başbakan kim olsun" sorusuna halkın yüzde 76'sının Abdullah Gül dediğini, Ahmet Davutoğlu'nun oranının ise yüzde 1'de kaldığını söyledi.

Andy-Ar, Erdoğan'ı yüzde 53, İhsanoğlu'nu 37,9, Demirtaş'ı yüzde 9,1 olarak açıklamıştı.

internethaber.com'dan Nesrin Yılmaz'a konuşan ANDY-AR'ın sahibi Faruk Acar, seçimden önce yaptıkları ve AKP'li seçmene sordukları "Erdoğan'dan sonra Başbakan kim olsun" sorusuna halkın % 76'sının Abdullah Gül dediğini söyledi.

İşte Acar'ın o açıklamaları:

"Yüzde 52 ile Abdullah Gül'ün şansı biraz artmış görünüyor. Bizim seçim öncesinde yaptığımız bir çalışmanın içeriğinde şöyle bir sorumuz vardı; "Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde partinin başına kim geçmeli?" Bu soruyu sadece oyunu cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verecek seçmene sorduk.

Seçmenlerin;

%76'sı Abdullah Gül

%7'si Bülent Arınç

%5-6'sı ise Numan Kurtulmuş ismini başbakan olarak görmek istiyordu.
 
Hemen ardından Binali Yıldırım ve Ali Babacan'ın isimlerini söyleyen seçmenler oldu. Bugün ismi en çok öne çıkan Ahmet Davutoğlu'nun bu çalışmadaki oranı ise % 1'di.
 
Başbakan'ın koyduğu kurallara bakarsak Abdullah Gül o şartlara uymuyor ve eleniyor zaten. Nitekim dün de kurultay'ın 27 Ağustos'ta yapılmasına karar verilmesi, bize bu beklentinin karşılanmayacağını gösteriyor. Başbakan bu kararın bir ara dönem gibi algılanmasını da istemiyor. Çünkü bu rüzgarla, bu motivasyonla seçimi başarılı kılabilmek istiyor.
 
Bizim araştırmamızdaki isimlere bakıldığında 3 dönem kuralına takılmamış olan ve mevcutta milletvekili olan ve halk nezdinde karşılığı olabilecek tek bir isim var o da Ahmet Davutoğlu.
 
Bülent Arınç ismi tabanda bir beklenti oluşturabilir. Çünkü taban, AK Partiyi bu 3 ismin (Recep Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ve Bülent Arınç) kurduğunu ve başlangıç döneminden bugüne 3 kişi olarak yorumluyor. Erdoğan ve Gül cumhurbaşkanı oldular, Başbakanlık da yaptılar, Bülent Arınç sadece Meclis Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. Bu ara dönemin Bülent Arınç tarafından sürdürülebilir olması mümkün olabilir algısı vardı.
 
Eğer yüzde 55 ve üzerinde bir oy alınsaydı Başbakan partinin başına kimi koyacak sorusunun çok da önemi yoktu. Fakat yüzde 52 olunca durum biraz kritik noktada. Netice itibariyle AK Parti'nin elini kuvvetlendirebilmesi ve 2023 vizyonu oluşturabilmesi için etkin bir lidere ihtiyaç var. Böyle olunca akla gelen ilk isim Abdullah Gül oluyor."

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