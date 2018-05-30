"AKP seçmeni ekonomi ve eğitimden rahatsız"

Bulgu Araştırma’nın kurucusu Semih Turan, AKP seçmeninin eğitimin ve ekonominin geldiği noktadan memnun olmadığını vurguladı. “Yaptığımız bir araştırmada, Türk halkına şeker fabrikalarının satışına dair düşüncelerini sorduk. Burada çok büyük bir çoğunluk, yani 3’te 2 oranında satışı onaylamadığını söyledi. Ancak AKP seçmeni içerisinde bile bu oranın yüzde 40 civarında olduğunu ölçtük" diyen Turan, "Bu önemli bir parametre. Çünkü AKP’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren seçmen dahil, iktidarın bütün politikalarını koşulsuz onaylıyor anlamına gelmiyor" diye konuştu.

"İşsizliğe çözüm getirilsin" cevabı

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre seçmene yönelttikleri ‘Türkiye’nin en büyük sorunu ne?’ sorusuna AKP’li seçmenin ‘ekonomi ve işsizlik’ yanıtı verdiğini aktaran Turan, şöyle devam ediyor:

"Muhalif kesim doğrudan ‘ekonomi ve işsizlik’ yanıtı verirken, AKP seçmeni de ekonomi ve işsizliği işaret ediyor. Ancak orada ilginç bir veri saptadık. AKP seçmeni bunun hemen ardından terör sorununu da ekliyor, muhalif seçmenden farklı olarak. Fakat daha sonra ‘Yeni iktidar geldiğinde yapmasını istediğiniz ilk şey nedir’ sorusuna, ‘Ekonomi ve işsizliğe çözüm getirilmesi’ cevabını veriyorlar. Güvenlik ve terör sorunu ise çok daha geri sıralarda yer alıyor.”

Çoğunluğu eğitimden memnun değil

Bulgu Araştırma’nın kurucusu Semih Turan, sözlerini şöyle noktalıyor:

“Seçmenlere ‘Hükümetin eğitim politikalarını onaylıyor musunuz’ diye sorduğumuzda muhalif seçmen onaylamadığını çok açık belirtiyor. Ama AKP seçmeninin çoğunluğu ekonomide olduğu gibi eğitim sisteminden de memnun olmadığını ifade ediyor.”