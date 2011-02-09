AKP, seçimlerdeki oy oranını belirledi

T24 - AKP Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, "Şimdiye kadar aldığımız oylardan daha çok oy alacağımızı bekliyoruz. Benim hedefim yüzde 58" dedi.

Mustafa Ataş, AKP'nin haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlere hazırlık stratejisini anlattı.

Ataş, "1 Mart 2011 tarihinde TBMM'de seçim kararı alınacak. Seçim kararı alındıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimini açıklayacak. Geçmiş deneyimlere göre, 3 Mart gibi YSK seçim takvimini yayınlarsa muhtemelen adayların müracaat süreleri, partilerin aday belirleme çalışmaları, aday listelerinin YSK'ye son veriliş tarihleri belirlenmiş olur. 15 veya 20 Nisan tarihleri arasında aday listelerinin kesinleşmiş olacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Aday adayları nasıl belirlenecek?

2007 yılında yapılan genel seçimlerde 3904 milletvekili aday adayının AKP'ye müracaat ettiğini hatırlatan Mustafa Ataş, aldığı izlenime göre şu anda 2007 seçiminden daha çok heyecan olduğunu dile getirdi.

Ataş, "Benim tahminim, 4500-5000 milletvekili aday adayı AKP'ye müracaat eder diye bekliyorum Türkiye genelinde. Bir rekor kırılabilir. Böyle büyük bir ilgi var, böyle bir heyecan var" dedi.

Milletvekili aday adaylarından başvuruları sırasında 3 bin Türk Lirası almayı, özürlü aday adaylarından da ücret almamayı planladıklarını bildiren Ataş, bu konudaki son kararı parti yönetiminin vereceğini ifade etti.



"Yüzde 58 oy alamazsak... "

Mustafa Ataş, seçim sonuçları ile ilgili sorulan bir soru üzerine de, "Biz kesinlikle teşkilatlarımızla birlikte AKP'nin yine tek başına, güçlü bir şekilde iktidar olacağına inanıyoruz. Bunda en ufak bir şüphemiz yok. Şimdiye kadar aldığımız oylardan daha çok oy alacağımızı bekliyoruz. Benim hedefim yüzde 58. 'Çok uçtun' diyebilirsiniz. Ben uçmadım. Ben teşkilatlarımıza da hedefi yüzde 58 gösteriyorum" dedi.

Ataş sözlerine, "Niye yüzde 58 gösteriyorum? 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda yüzde 58'lik bir kesim Türkiye'nin demokratikleşme noktasında 'evet' oyu verdi. Şimdi biz bu yüzde 58'lik kesimin oyunu alabiliriz. Tabii bunun içerisinde AKP'li de vardır, MHP'li, Saadet Partili, BBP'li, CHP'li de vardır. Her kesimden insan böyle bir anlayışla oy verdi. Biz o zaman bu insanların hepsinin oyunu alabiliriz diye düşünüyorum. Yüzde 58 oy alabiliriz AKP olarak. Alamıyorsak eksiklik bizdedir" şeklinde konuştu.



Son kamuoyu yoklamaları ne diyor?

Ataş, "Şu anda kamuoyu yoklamaları AKP'nin oyunu yüzde 58'ler seviyesinde gösteriyor. Biz ufacık bir gayretle, seçmenlere birebir ulaşmak suretiyle yüzde 58'i yakalayabiliriz. Bunu ben hayal olarak söylemiyorum, yakalayabiliriz. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz genel seçimlerinden daha yüksek oy alacağımıza inancım var" dedi.



"Seçimlere hazır tek parti biziz"

Seçimlere hazır tek partinin AKP olduğunu savunan Ataş, "Çünkü biz seçimlerden seçime çalışan bir parti değiliz. Diğer siyasi partiler belki seçimler geçtikten sonra bir ara verirler. Seçimlere yakın tekrar başlarlar. Seçimlere yakın başlanan çalışmalarda çok verimli sonuçlara varmayabilirsiniz. 2007 seçimlerinden hemen sonra toplandık 2011 seçimlerinin hazırlıklarını yapmaya başladık. Nerede aksaklık var, nerede tıkanıklık var, nerede yanlışımız var? Bunları inceliyoruz" şeklinde konuştu.



Ataş sözlerine şöyle devam etti:

"Teşkilatlardan aldığımız raporları okuyoruz. Bir sonraki seçimde bu aksaklıkları yaşamamak için tedbirler alıyoruz. Verimli olmayan arkadaşlarımızı hemen değiştirme cihetine gidiyoruz. Günlerce, şehir şehir dolaşıp teşkilata neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Türk halkı ile AKP arasında güven sarsacak bir şey olmadığı müddetçe AKP'yi kimse iktidardan uzaklaştıramaz."