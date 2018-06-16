"AKP seçimi kaybederse bütün bunlar suç dosyaları olarak önüne çıkacak"

Korkusuz yazarı Can Ataklı, yurt dışı seçmenlerden şikâyet geldiğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla evlere mektup gittiğini iddia etti. Ataklı yurt dışı seçmen bilgisinin elçilik ve konsolosluklar aracılığıyla AKP'ye verildiğini söyleyerek, "Seçimi kaybederlerse bütün bunlar 'suç dosyaları' olarak önlerine konduğunda yaşayacakları şaşkınlığı düşünemiyorum bile" dedi.

Ataklı'nın bugünkü (16 Haziran 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yurtdışında yaşayan pek çok okur ve izleyicimden birbirine benzer mesajlar alıyorum son günlerde.

Hepsinin şikâyeti şu; “Evimize AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan imzalı mektuplar geldi. Bizden AKP'ye ve kendisine oy vermemizi istiyor. Peki, adreslerimiz kendisine nasıl ulaştı?”

Aslında herkes cevabı biliyor.

Bu adresleri AKP Genel Merkezi'ne ulaştıranlar bu ülkelerdeki elçilikler.

Çünkü doğal olarak adres kayıtları sadece elçilik ve konsolosluklarda var.

Bunlar aslında kişisel kimlik bilgileri ve devletin koruması altında olması gerek.

Ancak AKP ve tabii ki başkanı büyük bir kibir içinde “Devlet biziz” dediği için elçiliklerin elinde olan adres bilgilerini diledikleri gibi kullanabiliyor.

Sanıyorum kibirden gözleri öyle bir kararmış ki hiçbirinin aklına bu yapılanın bir“anayasal suç” olduğu gelmiyor.

Seçimi kaybederlerse bütün bunlar “suç dosyaları” olarak önlerine konduğunda yaşayacakları şaşkınlığı düşünemiyorum bile.