AKP seçim bürosuna saldırı

Diyarbakır'da AKP'nin seçim bürosu saldırıya uğradı. Büroya giren 4 kişi içeridekileri tartaklayıp kuru sıkı tabancayla ateş açtı.



Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde AKP'nin seçim bürosu saldırısına uğradı. Büroya giren 4 kişi içeridekileri tartaklayıp kuru sıkı tabancayla ateş açtı, ellerindeki satırlarla büroda bulunan eşyayı tahrip etti.



Olay bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Sur İlçesi'nin İnönü Caddesi üzerinde bulunan AKP seçim bürosuna gelen 4 kişi içeride bulunalara saldırdı. Göreclileri tartaklayan kimliği belirsiz saldırganlar, ellerdeki satırla da büroda bulunan masa ve sandalyeleri parçaladıktan sonra, kaçarken kuru sıkı tabancayla havaya ateş etti.



Polis, olay yerindeki boş kovanlar üzerinde yaptığı incelemede ateş açılan tabancanın kuru sıkı olduğunu belirken, kaçan saldırganların kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

