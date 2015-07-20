AKP seçim barajını kaça düşürmeyi planlıyor?

Koalisyon hükümeti kurulması için ikinci tur görüşmelere hazırlık yapılırken, partiler de çalışmalarını derinleştirdi. AKP’de Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla, önceki koalisyonların protokollerini de tarayan komisyonlar, taslak metin hazırladı. AKP’nin taslağında seçim barajının indirilmesinden atamaların dörtlü kararnameyle yapılmasına kadar bir dizi ayrıntı bulunuyor. Yıllardan beri tartışma konusu olan yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi de protokolde yer alacak. Bu rakam ortak olan partiyle birlikte kararlaştırılacak. Ancak AKP barajın yüzde 7’ye indirilmesini istiyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP’nin hem koalisyon görüşmelerine ilişkin dosyaları hazırlayan hem de olası bir koalisyon protokolünde neler olabileceğine kafa yoran komisyonları, uzlaşmanın doğması durumunda ‘olası ortaklarına’ sunmak için alternatifli metinler hazırladılar. AKP’nin protokolde olmasını isteyeceği önemli bazı başlıklar şöyle:

Dörtlü kararnameye dönüş

Koalisyon ortaklarının yönettiği bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki atamalarla ilgili sıkıntı yaşanmaması için dörtlü kararname mekanizmasına geri dönülecek. AK Parti kurmayları, Refahyol hükümeti ile DSP-ANAP-MHP koalisyon modellerini inceledi. Atama yöntemi de protokolün en önemli başlıklarından biri. Ortaklar, bu düzenlemeyle birbirlerinin yaptığı atamalara onay vermiş olacak. Başbakanın imzasını gerektiren atama, nakil ve görevden alma işlemlerinde, ortak olan partiyi temsil eden başbakan yardımcısının imzası da alınacak. Başbakan onayı ile yapılan atamalar ikili, ikili kararname ile yapılanlar üçlü, üçlü kararname ile yapılan atamalar da dörtlü kararname ile gerçekleştirilecek.

Seçim barajı indirilecek

Yıllardan beri tartışma konusu olan yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi de protokolde yer alacak. Bu rakam ortak olan partiyle birlikte kararlaştırılacak. Ancak AK Parti barajın yüzde 7’ye indirilmesini istiyor.

Gurbetçiye yurtta oy hakkı

Yurtdışında yaşayan seçmenin yurtdışı temsilciliklerde ve sınır kapılarında oy kullanması şeklinde sürdürülen uygulamanın genişletilmesi de planlanıyor. Seçim döneminde Türkiye’de olmaları durumunda, pasaport göstererek, bulundukları yerde oy kullanmalarının da yolu açılacak.

HSYK’ya ikili yapı planlanıyor

AK Parti, HSYK’nın yapısının değiştirilmesinin de koalisyon protokolünde yer almasını istiyor. AK Parti, daha önce Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda neredeyse uzlaşılan HSYK yapısına ilişkin öneriyle ortağına gidecek. HSYK üyelerinin Meclis’te seçilmesini amaçlayan değişiklikle, kurulun Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikili yapıda oluşturulması planlanıyor.

Seçim Yasası’nda değişiklikler

AK Parti, koalisyon protokolünde Seçim Yasası’nda bir dizi değişiklik de önerecek. Koalisyon ortağı olacak partinin onayıyla şekillenecek bu protokolün gerçekleşmesi için sadece yasalarda değil, anayasada da düzenleme yapılacak. Bu düzenlemelerin olası bir seçimde uygulanabilmesiyle ilgili de önlemler alınacak.

Ortaklar arasında kriz heyeti

Taraflar arasında ortaya çıkacak krizleri çözmek için bir ekip kurulacak. Bakanlar Kurulu’nun dışında, partilerin önde gelen isimlerinden oluşacak bu komisyon, liderlere bağlı çalışacak. Taraflar, sorun gördükleri konuları buraya getirecek ve kamuoyuna henüz yansımadan uzlaşmanın yolları aranacak. Bu ekip hükümetin ‘akil heyeti’ gibi çalışacak.