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AKP seçim aracından para kasası çıktı, ilçe başkanı 'şoförün' dedi

AKP Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Özdemir, kasanın minibüs sürücüsüne ait olduğunu söyledi

22 Mart 2014 00:24

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde AKP Belediye Başkan Adayı Recep Barut'un tanıtım afişlerinin üzerinde yer aldığı minibüste para kasasının bulunduğunu gösteren fotoğrafların internet sitelerinde yer alması üzerine açıklama yapan AKP İlçe Başkanı Hüseyin Özdemir, kasanın minibüs sürücüsüne ait olduğunu söyledi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, AKP Belediye Başkan Adayı Recep Barut'un tanıtım afişlerinin yer aldığı minibüste çelik para kasası bulunduğunu gösteren fotoğrafların internete düşmesi üzerine AKP İlçe Başkanlığı açıklama yaptı. 

İlçe Başkanı Hüseyin Özdemir, aracın pazarcılık yapan Umut Zorlu'ya ait olduğunu, kendileriyle ilgisi bulunmadığı söyledi. Özdemir, "Umut Zorlu, adayımızın tanıtımı için aracını giydirmiş. Bu arada işyerindeki para kasası bozulmuş. Servise götürmek için minibüse koymuş. Yolda karşılaştığı bir akrabasıyla konuştuğu sırada aracın kapısını açmış. Kasayı gören bir kişi de bunu çekmiş ve siyasi malzeme yapmış" dedi. 

Aracı aday tanıtım amacıyla kiralamadıklarını da aktaran Özdemir, sahibinin tamamen kendi isteğiyle aracını giydirdiğini vurguladı. Başkan Özdemir, "Bizim dışımızda olan bir olay. Para kasasından haberimiz olmadığı gibi bizi ilgilendiren bir konu da değil" dedi.

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