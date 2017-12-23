Uygunluk belgelerinin güvenirliliğini ve geçerliliğini belirlemek için kurulan Türk Akreditasyon Kurumu'nun son durumu Sayıştay raporuna girdi. Raporda, kurumun "Temel mali tablolara yer verilmediği, mevzuatın öngördüğü sürede faaliyet raporunun açıklanmadığı" ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Işık Kansu, yaşanan gelişmeyi "AKP sayesinde, kendisi akredite olamamış bir akreditasyon kurumumuz var, şükürler olsun" sözleriyle yorumladı.

Kansu'nun "Kendilerini kalkındırmışların adaleti" başlığıyla (23 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), uygunluk belgelerinin güvenirliliğini ve geçerliliğini belirlemek için kurulmuştu.

Kurumun son durumunu belirleyen Sayıştay raporunu CHP’li Sibel Özdemir, Meclis’te açıkladı:

“Temel mali tablolara yer verilmediği, mevzuatın öngördüğü sürede faaliyet raporunun açıklanmadığı, performans bilgi sisteminin değerlendirilmediği,bütçe gerçekleşmelerini takip edecek mekanizmanın oluşturulmadığı ve kullanılan örneklerin de ayrıntısına yer verilmediği tespitleri yapılmaktadır.”

AKP sayesinde, kendisi akredite olamamış bir akreditasyon kurumumuz var, şükürler olsun.