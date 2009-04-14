AKP: Savcılar aşırı yorum yapmış olabilir

AKP Grup Başkanvekili Ergün, Ergenekon iddianamesiyle ilgili olarak “Belki savcılar bazı konularda aşırı yorum yapmış olabilirler” dedi.



AKP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınanların şu anda şüpheli olduklarını belirterek, mahkeme karar verene kadar kimseye suçlu veya suçsuz diyemeyeceklerini söyledi. Ergün, “Belki Ergenekon iddianamesini hazırlayan savcılar da bazı konularda aşırı yorumlar yapmış olabilirler. Onu bilmiyoruz” dedi.



29 Mart seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı’nı kazanan AKP'li Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret eden Nihat Ergün, burada Ergenekon Soruşturması ve gözaltılarla ilgili sorulan soruyu cevaplandırdı. Nihat Ergün, “Bu tür operasyonlar yargının planladığı, denetlediği, gözetlediği bir tablodur. Burada siyasi iktidarların bu tür operasyonları yapma, yaptırma imkanları yoktur. Siyasi iktidar, yasama ve yürütme olarak kendi alanındaki faliyetleri ortaya koyar” diye konuştu.



‘Suçlu veya suçsuz diyemeyiz’



Yargının bir operasyon başlattığını, bu operasyonun temelinin de 12 Haziran 2007’de yapılan bir ihbar olduğunu anlatan Ergün, operasyonun belirli bir şekilde genişlediğini, bazı yeni bilgilere ve belgelere ulaşıldıkça başka operasyonlar yapmanın hasıl olduğunu belirterek şöyle devam etti:



“Mahkeme karar verene kadar kimse için ‘suçludur’ diyemeyiz. Ama ‘suçsuzdur’ da diyemeyiz. Şu andaki pozisyonları şüphelidir. Bir şüpheliye nasıl yaklaşmak gerekiyorsa, olaya öyle yaklaşmak zaruriyeti vardır. Biz hiç kimseyi peşinen suçlu ilan edemeyiz. Ama hiç kimseyi peşinen suçsuz da ilan edemeyiz. Bazı muhalefet partiler ‘o insanlar suçsuz’ diye ilan ediyorlar. ‘Suçsuz insanların üzerine gidiliyor’ diye ifade ediyorlar. Bu kişiler umarız suçsuzdurlar. Ama suçsuz olup olmadıkları mahkemece tespit edilecektir. Siyasilerce değil.”



‘Yargıya yardımcı olmalıyız’



Yapılacak en doğru işin yargıya yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Nihat Ergün, şöyle konuştu: “Bazen de susarak, konuşmayarak yardımcı olmaktır. Eğer yargının parlamentodan talepleri olursa, hükümetten talepleri olursa, hükümette parlementodan yargının bu taleplerini ‘olaylar aydınlansın’ diye, ‘Türkiye’nin geçmişinde bir karanlık nokta kalmasın’ diye ve ‘geleceğini karartmak isteyenler varsa bunlar da fırsat bulamasınlar’ diye hepimizin yargıya yardımcı olmamız lazım. Siyasetin görevi yargıya yardımcı olmaktır. Onun için kimse elinde somut bir bilgi olmadan, savcının elinde ne olduğunu bilmeden, mahkemelerin bu delilleri nasıl değerlendireceğini bilmeden bu soruşturma hakkında ileri geri söz etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Bunları doğru bulmuyoruz.”



‘Savcılar aşırı yorum yapmış olabilir’



AKP hakkında bir yıl önce kapatma davası açıldığını hatırlatan Ergün sözlerini şöyle tamamladı: “O zaman bize ‘Mahkemeye saygı gösterin. Savunmanızı hazırlayın. Mahkemenin kararını bekleyin. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yargıya boyun eğin, Anayasa’ya boyun eğin’ diyenler, bize bu tavsiyede bulunanlar, bugün başka birşey söylüyorlar. Bugün de aynı şeyi söylemek lazım. Bırakın yargı işlesin. Zanlılar, şüpheliler, onların avukatları var. Kendilerini savunacaklardır. Suçsuz olduklarına inanıyorlarsa, bunları samimi olarak ortaya koyacaklardır. Belgeler, deliller yetersizse yargıçlar bunu dikkate alacaktır. Savcıların iddialarında aşırılıklar varsa, olabilir. Mesala bizim partimizle ilgili savcının iddialarında aşırılıklar vardı. Mahkeme bu aşırılıkları ayıkladı. Dedi ki ‘bu delillerin yüzde 95’ini saymıyorum’ dedi mahkeme. Bizim partimizle ilgili yüzde 5’ini değerlendiriyorum ama bu yüzde 5’i de parti kapatmak için yeterli delili oluşturmuyor diye mahkeme karar verdi. Belki Ergenekon iddianamesini hazırlayan savcılar da bazı konularda aşırı yorumlar yapmış olabilirler. Onu bilmiyoruz biz.”

