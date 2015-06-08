AKP salt çoğunluğu kaybetti



CNNTürk televizyonunun verdiği bilgilere göre oyların %93,5'i sayıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi % 41,1, Cumhuriyet Halk Partisi % 25,2, Milliyetçi Hareket Partisi % 16,7, Halkların Demokratik Partisi %12,2 oranında oy aldı.

Bu sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi meclisteki salt çoğunluk için gerekli olan 276 milletvekiline ulaşamıyor. Yapılan simülasyona göre AKP 260 milletvekilinde kalırken, CHP 130 milletvekiline, MHP 82 milletvekiline, HDP 78 milletvekiline ulaşıyor. Bu durumda meclis çoğunluğunun desteğini alan bir azınlık iktidarı veya koalisyon hükümeti gibi seçenekler gündeme gelecek.

Türkiye'nin iç kesimlerinde AKP yüksek oy oranlarına ulaşırken, Kürt nüfusun yoğun olduğu doğu ve güneydoğu kentlerinde iktidar partisinin büyük oy kaybı yaşadığı görüldü. CHP sahil kesiminde oylarını büyük ölçüde korudu.

İstanbul'da HDP, MHP'den yüksek oy oranına ulaşarak üçüncü büyük parti olmayı başardı. HDP %12,4 oranında oy alırken, MHP'nin oy oranı %11,1'de kaldı. İzmir'de CHP 12, AKP 8, MHP 4, HDP 2 milletvekili çıkartabildi.

Diyarbakır'da ise HDP % 78'in üzerinde oy oranıyla 10 milletvekili çıkartırken AKP sadece 1 milletvekiline ulaşabildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ankara'da AKP 16, CHP 10, MHP 5 ve HDP 1 milletvekili meclise gönderebildi. Konya'da ise AKP 11, MHP 2, CHP 1 milletvekili çıkartabildi.

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamasında "Bu sonuçlar hoyratlığa karşı demokrasinin, zulme karşı özgürlüğün, savaşa karşı barışın zaferidir. Bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bize verilen oylar arasında emanet oylar olduğunu biliyoruz. Emanet oy veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.