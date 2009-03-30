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Politika

AKP 'photoshoplu Manisa’yı kaybetti

AKP’nin güçlü ismi Arınç’ın memleketi olan ve seçimde photoshoplanmış miting fotoğrafıyla gündeme gelen Manisa'da MHP kazandı

30 Mart 2009 03:00

AKP’nin güçlü ismi Arınç’ın memleketi olan ve seçimde photoshoplanmış miting fotoğrafıyla gündeme gelen Manisa'dan MHP çıktı! 

AKP’nin Manisa’daki klonlanmış seçmenleri

Photoshoplu AKP mitingi için medyaya kızdı!

Manisa, AKP’nin güçlü ismi, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç’ın memleketi. Arınç seçim çalışmaları boyunca Manisa’yı üs olarak kullandı.

Başbakan’ın Manisa mitingi sırasında AKP Manisa İl Başkanlığı tarafından çekilen ve photoshop’lanmış olarak dağıtılan fotoğrafların klonlandığı ortaya çıkmış, mitingi kalabalık göstermek isteyen AKP Manisa il başkanlığı bu skandalla sarsılmıştı.

Bir başka skandal ise, seçime günler kala Arınç, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunduğu sırada ses sisteminden oryantal müzik verilmesiyle yaşandı. İstiklal Marşı’na geçilirken hareketli müzik, partilileri ve alanda toplananları şaşkına çevirmiş, bazı vatandaşlar bu duruma yuh çekerek tepki göstermişti. Hükümetin tarım politikaları da Manisalı çiftçiler tarafından sandıkta AKP’nin hanesine eksi olarak kaydedildi. Özellikle kuru üzüme verilen 1.30 TL’lik taban fiyatı da oy kaybının nedenleri arasında.

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