AKP'den kanun teklifi: Orman içinde tesis açılabilecek

AKP milletvekillerinin imzası ile Meclis’e sunulan torba öneriye göre “odun dışı ürünlerin işleneceği” gerekçesiyle orman içerisine tesis kurulabilecek. Ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi sırasında ortaya çıkacak atıkların ormana zarar vereceğine dikkat çekiliyor.

AKP’nin geçen günlerde Meclis’e sunduğu ve gelecek hafta komisyonda ele alınacak “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” olan torba öneri ile 2018 yılında yapılan değişiklikle yeniden düzenlenen 18. madde biraz daha genişletiliyor.

18. madde “Devlet ormanlarında; arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi, işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, balık üretmek üzere tesis kurulmasına ve göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına Orman Genel Müdürlüğü’nce bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilir.”

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre değişiklikle yasada sayılanlara ek olarak orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına izin veriliyor. Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve orman alanlarında üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulabilecek. Bu tesis 29 yıla kadar işletilebilecek. Bu sürede kullanım bedeli Orman Genel Müdürlüğü tarafından alınacak. Ancak tesis için verilen saha 2 yıl içinde işletmeye alınmazsa verilen izin iptal edilecek.

Ayrıca bu tesisleri izin almadan kuranlar ile mantar-tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapanlara hapis ve para cezası verilecek. Önerinin gerekçesinde bu tesislerin “bozuk orman alanlarında” kurulacağı savunuldu. Ancak önerinin değişiklik yaptığı Orman Yasası’nın 18. maddesinde “bozuk orman alanı” denilmiyor. “Devlet ormanlarında” kurulabilecek tesisler düzenleniyor.

Yine öneri ile, Savunma Sanayi Başkanlığı’na ormanlık alanlarda savunma amaçlı tesis ve bunların müştemilatlarını kurma izni veriliyor. Bunun karşılığında herhangi bir bedel de alınmayacak.