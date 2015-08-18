AKP, olağanüstü çağrıyı niye yapmadı? MHP, seçim hükümetine bakan vermezse ne olacak?

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmesinin ardından AKP, TBMM’ye erken seçim için olağanüstü çağrı yapmaktan vazgeçti.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanıyla görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bahçeli, erken seçim kararı için Meclis’e gelirse, Meclis’i toplamak isterse toplantıya katılacaklarını ve erken seçime de destek vermeyeceklerini ifade etti” dedi.

AKP'de seçim firesi mi?

Kulislerde, AKP’nin kendi içinde de bütünlük sağlamadığı da söyleniyor. Özellikle hükümet kurulmasından yana tavır gösteren bölge milletvekilleri erken seçime karşı çıkıyor. TBMM Genel Kurulu’nda olası bir erken genel seçim oylamasında AKP’den fire olabileceği de ifade ediliyor.

MHP bakan vermeyince ne olacak?

Seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın Cumhurbaşkanınca alınması durumunda, Geçici Bakanlar Kurulu’nun oluşturulması gerekiyor. T24'e yetkililerin verdiği bilgiler şöyle:

"Bu konuya ilişkin düzenleme 1961 Anayasası’nda da yer almasına karşın, bu durumun Türk siyasal yaşamı içinde bir örneği bulunmuyor. Seçimlerine yenilenmesine ilişkin kararın Cumhurbaşkanınca alınması durumunda, Anayasanın 114’üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar. Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasî parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır. Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazetede ilânından itibaren beş gün içinde kurulur. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz. Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür"