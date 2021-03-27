AKP’nin sönük kongresi ve çürüyen, hantal medyası

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde AKP’nin son kongresi, iç ve dış politik gelişmeler ve medyanın durumu ele alınacak.

21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları arasında şunlar sıralanıyor:

- AKP kongresi ne gösterdi? 19 yıl neyin hazırlığıydı?

- Muhafazakâr kadınların iktidara yaklaşımı nasıl değişiyor?

- ABD ve AB, Türkiye’ye karşı yumuşuyor mu?

- Medya şaşkın; pandemiyi mi haber yapmalı, kongreyi mi?

- “Düzeyli magazincilik” ne demek?



Program konukları: AKP kurucularından, insan hakları aktivisti Fatma Bostan Ünsal, akademisyen Serhat Güvenç, medya ombudsmanı Faruk Bildirici ve gazeteci, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz.



Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...