AKP'nin İzmir adayı Zeybekci: Belediye başkanlığı çok farklı, direkt tatmin söz konusu

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Nihat Zeybekci'den "İzmir beni heyecanlandırıyor" açıklaması geldi. "İzmir hayallerimi süsleyen bir yer" diyen Zeybekci "Çünkü İzmir’de ne yaparsanız görülecek. Tarih yazma imkânı veriyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde belediye başkanlığı için kendisini zorladığını söyleyen Zeybekci, "Ülkeye minnet borcumu ödemek için siyasete girdim. Ama siyasetin belediye başkanlığı bölümü çok farklı. Direkt tatmin söz konusu. Hiçbir bakanlığa değişmem..." dedi.

Zeybekci, Hürriyet'ten Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı. Söyleşinin ilgili soruları şöyle:

- Siyaseti neden seviyorsunuz?

Durup dururken insan işini gücünü, rahat hayatını bırakır da niye böyle bir şey tercih eder değil mi? Belki idealist gelecek ama 2004’te cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı için zorladığında eşimle sabaha kadar konuştuk. Ben bir amelenin çocuğuyum, tarlalarda büyüdüm. Sıfırdan geldim. Eşime dedim ki “Bu ülke, bu topraklar bak bize neler neler verdi. 93 yılının sonunda kurduğumuz şirketimiz 2003’te Türkiye’nin ilk bin şirketi arasına girdi. O kadar başarılı olduk yani. Bu millet, bu ülke, fakir haliyle beni Türkiye’nin, dünyanın en güzel okullarında okuttu. Siyasete girmek, tüm bunları geri ödemek için bir fırsat!” Sizin anlayacağınız, ülkeye minnet borcumu ödemek için siyasete girdim. Ama siyasetin belediye başkanlığı bölümü çok farklı. Direkt tatmin söz konusu. Hiçbir bakanlığa değişmem...

- Siz Denizli’de sevilen, tutulan bir başkandınız. Sonra milletvekili oldunuz, sonra Ekonomi Bakanlığı yaptınız. Şimdi İzmir belediye başkan adayısınız. “Dava insanı” olmak böyle bir şey mi? Siz hangi görev olsa yapar mısınız?

Yok, yapmam. İnanmam lazım. “Ben ne işi olsa yaparım!” diyenlerden kesinlikle değilim. Ama İzmir hayallerimi süsleyen bir yer. Çünkü İzmir’de ne yaparsanız görülecek. Tarih yazma imkânı veriyor. İzmir beni heyecanlandırıyor.

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