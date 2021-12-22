AKP'nin belediyecilik kampı bugün başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar da katılacak

AKP^nin Kızılcahamam’da belediye başkanlarıyla yapacağı üç günlük kamp bugün başlıyor. Toplamda 804 belediye başkanının katılacağı İstişare ve Değerlendirme kampında, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'li belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek. Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiği kampta ele alınacak. Kampın ilk günü, Binali Yıldırım Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı yapacak.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kampa yarın katılacak. Kampta bir konuşma yapacak olan Erdoğan, kampta ayrıca bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek ve sorunları dinleyecek.

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir sunum yapacak. Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları bakanlara iletecek.

Kampın son gününde ise AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ bir genel değerlendirme paneli gerçekleştirecek.