AKP’nin anketi: Üç kişiden biri orman yangınların bilinçli olarak söndürülmediğine inanıyor

AKP için yaptırılan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak kamuoyu anketine göre üç kişiden biri orman yangınların bilinçli olarak söndürülmediğine inanıyor.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre,araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşme adımlarına rağmen vatandaşların üçte biri hâlâ evde.

Her iki kişiden birisinin ailesinde Koronavirüs’ten hastalanan oldu. Ankette son yaşanan afetler de vatandaşlara soruldu. Her üç kişiden ikisi Karadeniz'i sarsan selleri yanlış yapılaşmaya bağladı. Üç kişiden biri yangınların bilinçli olarak söndürülmediğine inanıyor. Ankete katılanların yüzde 97’si kadın voleybol takımının başarılarından gurur duydu.