AKP’nin anketi: Erdoğan’ın ekonomi konusunda hedeflediği başarıyı yakalayabileceğine inanmayanların oranı yüzde 51

Aralık sonunda yapılan ve AKP yönetimine de sunulan ankette, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi konusundaki uygulamaları konusunda kamuoyunun nabzı tutuldu. Erdoğan’ın ekonomi konusunda hedeflediği başarıyı yakalayabileceğine inanmayanların oranı yüzde 51,6 olarak ölçüldü.

AKP yönetimine sunulan ankette, Erdoğan’ın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekleyenlerin oranı yüzde 56,1, desteklemeyenlerin oranı yüzde 43,9 olarak tespit edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, ankete göre, asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılması uygulamasını beğenenlerin oranı yüzde 65,1 beğenmeyenlerin oranı yüzde 34,9 oldu. Çalışanların maaşlarının asgari ücret kadarki bölümünden gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılmasına yönelik adımı beğenenlerin oranının yüzde 70 olduğu belirtildi.