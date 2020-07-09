AKP'nin alkollü içecek satışını düzenleyen yasa teklifine Birleşik Esnaf Derneği'nden tepki: On binlerce esnaf kepenk kapatacak

AKP tarafından hazırlanan, gece saat 22.00’den sonra alkollü içki satışı yapan esnafa 65 bin ile 320 bin TL arasında ceza kesilmesini öngören yasa teklifine Birleşik Esnaf Derneği Başkanı Hüseyin Ataçer'den tepki geldi. Zaten market zincirleriyle rekabet demez durumda olan tekellerin mağdur olacağını söyleyen Ataçer, "Pandeminin etkisiyle de on binlerce esnaf kepenk kapatacak" diyerek uyardı.

Birleşik Esnaf Derneği Başkanı Hüseyin Ataçer ve dernek üyesi Mehmet Yılmaz BirGün'e yaptığı açıklamada, hem tekel esnafı üzerindeki baskıyı hem de pandemi döneminde esnafın yaşadığı sorunları aktardı.

Ataçer, yasa teklifinin kanunlaşmasıyla saat 22.00’den sonra alkollü içecek satışı yapılması halinde 65 bin TL ila 320 bin TL arasında ceza alacağını, üç kez tekrarlanması halinde ise ruhsat iptali geleceğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Geçen günlerde Hendek’te meydana gelen kazadan sonra öğrendik ki o fabrikada 11 yılda 5 kaza gerçekleşmiş. O fabrika sahibine bu patlamalar sonucunda ne kadar ceza verilmiş merak ediyorum. Zaten büyük market zincirleriyle rekabet edemez durumda olan tekel esnafı bu yasanın geçmesi durumunda tamamen mağdur durumda olacak. Bir arkadaşımız iki kere yasağı ihlal ettiği için 100 bin liraya yakın ceza aldı. Bunu ödemek için bankadan kredi çekti. Bankaya 140 bin TL’ye yakın ödeme yapacak. Elimiz kolumuz bağlı.”

"Pandemi döneminde devletten hiçbir destek görmedik"

Pandemi döneminde yaşadıkları sorunlara da değinen Ataçer şu ifadeleri kullandı:

“Birçok arkadaşımız batmak üzere. Devletten bu dönemde hiçbir destek göremedik. Tek verdikleri kredi desteği. Bu esnafı kurtarmaz. Tam tersine borçlandırıyor. Geçen yıl 414 bin 997 esnaf kepenk kapattı. Bu yıl pandeminin de etkisiyle bu daha da artacak. Bakın kahveciler iş yapamıyor. Lokantalar iş yapamıyor. Bizim mutlaka kira desteğine ihtiyacımız var ve kira stopajının da kaldırılmasını istiyoruz. Özetle Türkiye’de işçi sınıfının talepleriyle, demokrasi güçlerinin talepleriyle küçük esnafın talepleri ortaktır. Hepimizin kurtuluşu ortaktır.”