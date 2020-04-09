AKP'nin 66 maddelik ekonomi paketinde sosyal medya ağlarına yönelik düzenlemeler de var

AKP'nin Koronavirüs salgınına karşı hazırladığı 66 maddelik ekonomik tedbir paketinden sosyal medya detayı dikkati çekti. Pakete göre, uygunsuz içeriklerle ilgili" diyalog kurulması için Türkiye içerisinde bir temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarına girişler sınırlandırılacak; internet siteleri, kullanıcılarının ihlallerini raporlayarak yetkili makamlara bildirecek.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, kanun taslağının 56'ncı maddesinin 'gerekçe' bölümünde, "uygun bulunmayan" içeriklerin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi konusunda internet sitelerinden muhatap bulunamadığı ifade edildi. Bu kapsamda, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin Türkiye içerisinde bu konuda bir muhatap belirlemesi hüküm altına alındı. Bu kurala uymayan internet sitelerinin ise hakim kararı ile kademeli olarak internet trafiğinin daraltılacağı ifade edildi.

Sosyal medya sitelerine ayrıca, uygunsuz olarak tespit edilen içeriklerle ilgili 72 saat içinde resmi merciilere yanıt verilmesi zorunluluğu getiriliyor. İnternet siteleri, bu işlemlerini raporlamak ve Türkiye'de bağlı bulunduğu kurumlara da bildirmek zorunda olacak. Kanun taslağında internet sitelerinin Türkiye'deki kullanıcılarının verilerini ülke içerisinde barındırma zorunluluğu da getirildi. Bu işlemleri uygulamayan siteler de yaptırıma tabii tutulacak.

TIKLAYIN - 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklanıyor