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Politika

AKP'nin 5 ilçe başkanı istifa etti

10 Temmuz 2020 19:25

Balıkesir'de AKP'nin Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, yaklaşan kongre süreci ve kongreden sonra ilçe başkanlığı görevine devam etme konularında istişarelerde bulunduklarını aktaran Başaran şu ifadeleri kullandı: "Bu noktada sağlık problemlerini, iş yoğunluğunu ve diğer sebepleri gösteren Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları, devam etmeme kararı aldıklarını ve müsaade istediklerini ifade etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz."

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