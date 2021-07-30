Cumhuriyet: AKP'nin anayasa taslağında 'kamuda türban serbestisi' ile 'sosyal medya' düzenlemesi de var

AKP’nin, yeni anayasa çalışmasında MHP’nin hazırladığı taslaktaki düzenlemelerin birçoğu temel alındı. MHP’nin “tek cumhurbaşkanı yardımcısının seçimle gelmesi” önerisine yeşil ışık yakıldı. Öte yandan taslakta, “kamuda türban serbestisi ile sosyal medya düzenlemesi”nin anayasal güvenceye alınacağı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; AKP’nin üzerinde çalıştığı ve 128 maddeden oluştuğu belirtilen yeni anasaya çalışmasında MHP’nin hazırladığı anayasa taslağındaki düzenlemelerin birçoğu baz alındı. Buna göre, cumhurbaşkanı yardımcılarının da seçimle gelmesini öneren MHP’nin anayasa çalışmasına AKP yeşil ışık yaktı. Ancak hazırlanan anayasada “tek bir cumhurbaşkanı yardımcısının” olacağı ve o yardımcının da aynı cumhurbaşkanı gibi seçimle geleceğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan AKP’nin hazırladığı çalışmada, daha önce gerçekleştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik düzenlemesinin de “anayasal güvence altına alınması” öngörülüyor. Aynı şekilde “devletin güvenliğine kastedecek sosyal medya paylaşımlarının da önüne geçecek yasal düzenlemenin anayasal güvence altına alınması” planlanıyor.