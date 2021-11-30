AKP MYK toplantısı başladı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti Genel Merkezi'nde başladı.

Saat 14.50'de başlayan toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin görüşülmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücretle ilgili yürüttüğü bir çalışma bulunuyor. O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, kurmaylarıyla iç ve dış gelişmeleri değerlendirecek.

Mali ve İdari İşler Başkanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı sunum yapacak.

Bütçe ve asgari ücret görüşmeleri öncesinde ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek.

Yeni anayasa çalışmaları ele alınacak

Yeni anayasa çalışmaları gözden geçirilecek.

Ayrıca siyasi partiler yasası ve seçim kanununda yapılacak değişikliklere ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da ele alınacak.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak. (AA)