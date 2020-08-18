AKP MYK'nın ana gündemi İstanbul Sözleşmesi

Geçen hafta yapılması beklenen ancak sürpriz bir kararla ertelenen AKP MKYK ve MYK toplantıları bugün gerçekleştirilecek. Toplantıların gündemini; partinin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçleri ve AKP içinde bölünmeye yol açan İstanbul Sözleşmesi var.

Geçen hafta ertelenen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün partinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantılarda AKP’nin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçlerinin yanı sıra tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi ana gündem olacak.

Sözcü gazetesinin haberine göre; sözleşmeyle ilgili AKP içinde bölünmüşlük görüntüsünden rahatsız olduğu kulislere yansıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak partinin kuruluş yıl dönümü törenindeki konuşmasında bu yönde mesajlar vermişti.



AKP içerisinde azınlıkta kalan bir grup kabul edildiği haliyle sözleşmeye sahip çıkılması gerektiğini savunuyor.



MYK’da İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili son kararın verileceği kulislerde konuşuluyor. Erdoğan’ın, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın sekiz ay önce söylediği, "Erdoğan'ı darbeyle değil.seçimle mağlup edin" sözlerini de MKYK toplantısında değerlendirebileceği ifade ediliyor.

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