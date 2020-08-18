AKP MYK'nın ana gündemi İstanbul Sözleşmesi

Geçen hafta yapılması beklenen ancak sürpriz bir kararla ertelenen AKP MKYK ve MYK toplantıları bugün gerçekleştirilecek. Toplantıların gündemini; partinin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçleri ve AKP içinde bölünmeye yol açan İstanbul Sözleşmesi var.
Geçen hafta ertelenen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün partinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantılarda AKP’nin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçlerinin yanı sıra tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi ana gündem olacak.
Sözcü gazetesinin haberine göre; sözleşmeyle ilgili AKP içinde bölünmüşlük görüntüsünden rahatsız olduğu kulislere yansıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak partinin kuruluş yıl dönümü törenindeki konuşmasında bu yönde mesajlar vermişti.
AKP içerisinde azınlıkta kalan bir grup kabul edildiği haliyle sözleşmeye sahip çıkılması gerektiğini savunuyor.
MYK’da İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili son kararın verileceği kulislerde konuşuluyor. Erdoğan’ın, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın sekiz ay önce söylediği, "Erdoğan'ı darbeyle değil.seçimle mağlup edin" sözlerini de MKYK toplantısında değerlendirebileceği ifade ediliyor.
Ne olmuştu?
AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması yönündeki sözleriyle başlayan tartışmalar. AKP içinde de çatlaklara neden olmuştu.
Kadın örgütleri, AKP MYK’nin yapılacağı gün eylemlerle tepkilerini yükselteceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği’nden de (KADEM) İstanbul Sözleşmesi’ne destek açıklaması gelmişti.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Canan Kalsın’ın “Bu kadar suç ve suçlunun olduğu bir yerde her şeyin suçlusu bir sözleşmeymiş gibi algılamak ve algılatmak hangi oyunun/algının ürünü" eleştirisinin ardından KEFEK’te komisyon başkanlığı görevi değiştirilmişti.
Kalsın, önceki gün de “Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkalım diye yüksek sesle bağıranlar, öldürülen kadınlar, çocuklar için ne yapmayı düşünüyor” açıklaması yapmıştı.