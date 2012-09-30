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AKP muhalifi yeni bir gazete: Sol

Yayın hayatında olsaydı AKP'nin "tahkim" kongresine alınmayan basın kuruluşları arasında olmaya aday yeni günlük bir gazete 1 Ekim'de gazete bayilerinde yerine alıyor

30 Eylül 2012 11:35

Candan Yıldız

Yayın hayatında olsaydı AKP'nin "tahkim" kongresine alınmayan basın kuruluşları arasında olmaya aday yeni günlük bir gazete 1 Ekim'de gazete bayilerinde yerine alıyor; "halka yalan söylemek suçtur!" sloganıyla. TKP'ye yakın çizgideki günlük gazetenin billboard ve tanıtım reklamlarına, daha çok kentli, laik ve ulusalcı seçmenin oturduğu; Türkiye'nin seçim haritasında görmeye alıştığımız sahil bölgelerinde rastlıyoruz; Kadıköy, Tuzla vs.

Sol'un Genel Yayın Yönetmeni Kemal Okuyan. Diğer öne çıkan isimler arasında ise hükümetle sık sık karşı karşıya gelen YARSAV'ın eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, gazeteci-yazar Erbil Tuşalp, milletvekili yazar kadrosundan ise eski başsavcı CHP'li İlhan Cihaner ve Oğuz Oyan var.

Sosyalist iktisatçı Korkut Boratav, İzzettin Önder, müzisyen İlhan İrem, yönetmen Semir Aslanyürek de katkı verecek isimler arasında yer alıyor.

"Gazete ilkeli, cesur olmalı, yalan söylememeli, şişirmemeli, dedikoduya itibar etmemeli, hakarete yeltenmemeli" diyen Sol 16 sayfa olacak. 

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