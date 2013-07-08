AKP muhalefetin önergesi sandığı maddeyi reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda günlerdir süren torba teklifi görüşmelerinde AKP, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarına ek ödemeye yönelik bir maddeyi muhalefetin önergesi sanarak reddetti. Kanun teklifinin maddeleri üzerinde verilen önergelerin gerekçelerine "torba"nın tanımını ekleyen CHP, "Kanun ibaresinin başına eklenen 'torba' kelimesi, bir yandan 'taşıyıcılık işlevi' ne, diğer yandan da içine konulacak öteberinin her zaman kestirilemeyeceği için gizemine işaret eden son derece isabetli bir sıfattır" dedi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, milletvekilleri iki saati aşkın bir süre de 73. maddeyle uğraştılar. 16 sayfadan oluşan maddede "a"dan "z"ye kadar bütün harfler fıkra başlığı olarak yazıldı. Teklifte yer alan Gümrük Kanunu’nun 5. maddesi ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı "Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye hakkında Kanun"un 221. maddesi hükümlerine göre çalışanların ek ödemeleriyle ilgili maddesi, AKP'nin oylarıyla reddedildi.



İtiraz kabul görmedi



TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un oylamaya sunduğu maddeye AKP'den kimse ellerini kaldırmadı. Bunun üzerine Yakut, maddenin kabul edilmediğini belirtti. AKP milletvekillerinin "Madde demediniz Sayın Başkan, 'önerge' dediniz" itirazları kabul görmedi. Başkan Yakut itirazlara, "Hayır, sayın milletvekilleri, yapacak bir şey yok, oyladım ben, kabul edilmedi yani yoruma da gerek yok" tepkisini gösterdi. Yakut, AKP'lilerin itirazları üzerine oturuma beş dakika ara vererek tutanakları istedi. Tutanakları okuyan Yakut, bir kez daha maddenin kabul edilmediğini açıkladı.



Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına şok



Cumhurbaşkanlığında çalışan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin talebi üzerine başka kurumlara gönderilen görevlilerinin buradaki ücretlerini almaya devam etmeleriyle ilişkin düzenleme de CHP’nin önergesinin kabul edilmesiyle tekliften çıkarıldı.



Torba tiye alındı



Muhalefet milletvekilleri, "Torba Kanun" teklifinin maddeleri üzerinde verdikleri önergelerin gerekçelerine yazdıkları "torba" tanımı ile de dikkat çekti. Genel Kurul’da, CHP’nin verdiği madde gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Türk Dil Kurumu Sözlüğünde torba, 'genellikle pamuk ve kıldan dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç', ikinci olarak, 'genellikle plastikten veya kağıttan yapılmış, içine öteberi koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte olabilen taşıma gereci, poşet' şeklinde tanımlanmıştır. 'Kanun' ibaresinin başına eklenen 'torba' kelimesi, bir yandan 'taşıyıcılık işlevi' ne diğer yandan da içine konulacak öteberinin her zaman kestirilemeyeceği için gizemine işaret eden son derece isabetli bir sıfattır."



Harfler yetmedi



Genel Kurul’un görüşmelerine 73. Madde de damgasını vurdu. Görüşmeleri iki saati aşkın süren teklifin 73. Maddesi 16 sayfadan oluştu. Maddeyle, pek çok kurumun teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlarda düzenlemeye gidiliyor. Bu maddede, alfabenin bütün harfleri fıkra olarak yer buldu. "a"dan "z"ye kadar bütün harfler fıkra başlığı olarak yazılırken, "z"den sonra da fıkralar "aa" şeklinde devam etti. Madde, toplam 31 fıkradan oluştu.