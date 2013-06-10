AKP 'Twitter denen bela' ile mücadele komisyonu kuracak

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan Gezi Parkı eylemlerine yönelik hareketin içinden gençlerin dinlenmesi, sosyolog ve psikologların görüşlerinin alınması ve parti bünyesinde sosyal medya komisyonu kurulması gibi stratejik kararlar alındı.

Akşam gazetesinden Hakkı Kurban'ın haberine göre, Gezi olayları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) değerlendirildi. Alınan stratejik kararlar şöyle:

Gençleri dinleyecek

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında, Gezi Parkı’nda çevreci hassasiyetle eylemleri başlatan gençlerin temsilcileriyle görüşme yapılacak. Belirlenecek yol haritası MYK ve Bakanlar Kurulu gündemine getirilecek.

Parti yönetimi, sosyolog ve psikologların da aktif olarak devreye sokulmasını planlıyor. Bu doğrultuda İçişleri Bakanı Muammer Güler son olayları toplum bilimcilerle değerlendirecek. Toplantının bu hafta yapılması bekleniyor. Katılımcılar ve toplantının adresi konusunda çalışma yapılıyor. Başbakan Erdoğan’ın da programının uygun olması durumunda bizzat değerlendirmeleri alabileceği belirtiliyor.

Komisyon kuruldu

Parti bünyesinde bir de sosyal medya komisyonu oluşturuldu. ARGE, Tanıtım ve Medya Başkanlığı ve Gençlik Kolları’nın dahil olduğu komisyon, daimi görev yapacak ve genişletilecek. Sosyal medyada en çok konuşulanlar, AKP algısı, nasıl tanıtım yapılacağı, provokasyon alanları tek tek analiz edilerek parti yönetimine sunulacak.