AKP MKYK'da gündem 'Gezi Parkı', sürpriz konu 'erken seçim'

Kuzey Afrika gezisinden dönen Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP MKYK’yı bugün İstanbul’da toplayacak. Toplantıda Gezi Parkı eylemleri masaya yatırılacak.



Kuzey Afrika temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partinin en üst düzey karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) toplantıya çağırdı.

Toplantı, bugün İstanbul'da AKP İl Başkanlığı’nda saat 13.00'te başlayacak.

Toplantıda 12 gündür devam eden Gezi Parkı eylemleri ele alınacak.

KONDA araştırma şirketinin kurucusu Tarhan Erdem de AKP MKYK'nin Genel Başkan'ın davetiyle olağanüstü toplanacağını belirterek bunun AKP'nin erken seçim planı yaptığının göstergesi olabileceğini söylemişti.

Erdem, "Erdoğan, bir süre önce '2014’te üç sandığı düşünelim' derken, yerel yönetim seçimleriyle milletvekili seçimlerinin birleştirilmesini olasılıklar dışına çıkarmamıştı. Gezi Parkı olayları isteğini daha da güçlendirmiş olabilir" demişti.

MKYK toplantısı böylece Ankara dışında ilk kez İstanbul'da yapılmış olacak.